Embouteillages à Dakar : Les usagers dénoncent leur calvaire et s’irritent contre la mauvaise gestion des routes.

La situation persiste depuis quelques jours dans la capitale sénégalaise. Dakar, le centre de plusieurs activités économiques est depuis ces derniers jours l’espace le plus fréquenté mais aussi le plus difficile à accéder. Un peu partout dans la ville, des voies sont en train d’être aménagées, constituant d’énormes désagréments aux automobilistes. Dans ce reportage sous forme de micro trottoir, les autorités sont interpellées. « Ils doivent savoir qu’il y’a des préalables avant de procéder à certains réaménagements routiers » s’indignent certains de nos interlocuteurs. Ils appellent à un soutien conséquent de la part des autorités pour renforcer la sécurité routière et mettre des garde-fous pour influencer le comportement des chauffeurs.