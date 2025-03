Éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 : Pape Thiaw conscient des enjeux de la double confrontation Soudan-Togo

Ce jeudi 13 mars 2025, Pape Thiaw, sélectionneur national du Sénégal, a dévoilé une liste de 26 joueurs pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions de la Téranga affronteront le Soudan le 22 mars, puis le Togo le 25 mars, dans le cadre des 5e et 6e journées du groupe B. Actuellement, le Sénégal occupe la 2e place du groupe, derrière des adversaires tels que le Soudan, la RD Congo, la Mauritanie, le Soudan du Sud et le Togo.



Lors de la conférence de presse, Pape Thiaw a souligné l’importance de ces rencontres : « Ce sont deux matchs importants. Nous allons bien nous préparer. » Il a également salué le soutien de l’État et de la Fédération, qui mettent tout en œuvre pour offrir les meilleures conditions à l’équipe, notamment en fournissant un avion pour faciliter les déplacements et la récupération entre les deux matchs. « La récupération est primordiale, d’autant plus que nous sommes en plein mois de Ramadan », a-t-il ajouté.



Le sélectionneur a reconnu que les défis seront ardus, notamment face à un environnement hostile. « Aujourd’hui, notre statut fait que nous n’avons plus de matchs faciles. Tous les matchs sont presque des finales. » Cependant, il reste confiant : « Nous allons les aborder comme il faut et montrer que le Sénégal est toujours là. »