Éliminatoires Mondial 2026 : Pape Thiaw dévoile sa liste pour affronter le Soudan du Sud et la Mauritanie

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, a publié ce jeudi 2 octobre la liste des joueurs retenus pour les deux prochains matchs des Lions du Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions affronteront successivement le Soudan du Sud le 10 octobre 2025 et la Mauritanie le 14 octobre 2025.



Gardiens : Édouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf



Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Krépin Diatta, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs, Moustapha Mbow, Antoine Mendy, Ilay Camara, El Hadji Malick Diouf



Milieux : Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Mamadou Lamine Camara, Nampalys Mendy, Pathé Ciss, Cheikh Niasse, Pape Gueye



Attaquants : Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Chérif Ndiaye, Boulaye Dia, Cheikh Tidiane Sabaly