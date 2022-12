Élevage : le député Aminata Dieng plaide pour plus d’accompagnement à l’endroit des éleveurs de Yoff.

Aminata Dieng a exposé les doléances des éleveurs de Yoff, mais aussi des 19 département de Linguère. Elle a plaidé pour plus de sécurité contre le vol de bétail. La parlementaire a aussi interpellé le ministre de l’élevage et des productions animales sur l’environnement de la Sogas qui mérite selon elle, d’être revu.



La députée intervenait ce 7 décembre, à l’occasion de l’examen du projet de budget du ministère de l’élevage et des productions animales.