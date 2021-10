Élections locales à Kaolack : Mohamed Ndiaye Rahma lance un appel à l'unité et invite les leaders à faire bloc pour le triomphe de Bby.

Le coordinateur de Bby à Kaolack s'est voulu clair dans son discours. Selon Mohamed Ndiaye Rahma, les querelles et les batailles de positionnement ne font que fragiliser leur entité au moment où les élections locales s'approchent à grands pas.



C'est pourquoi, il a décidé lors du meeting de lancement d'un mouvement de soutien à son honneur, d'en appeler à l'unité de tous les responsables politiques de l'Apr et de la coalition Bby. Laquelle unité leur permettra de se réunir autour d'une table pour décider des grandes orientations devant conduire leur coalition à gagner dans la commune et le département de Kaolack.



Pour rappel, Mohamed Ndiaye Rahma s'est prononcé sur ce sujet lors du lancement du mouvement " And Dolel Ndiaye Rahma", initié par le jeune Pape Seck alias "Pabou Niaw"...