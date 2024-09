Élections législatives du 17 novembre : Ça bouge à Touba : Mouhamed Cissé rejoint Barthélémy Dias 

À moins de deux mois des élections législatives du 17 novembre 2024, les jeux d’alliance se font tout comme les ralliements. À Touba, le choix des grands leaders politiques attire les attentions.

Ancien membre du directoire du Rewmi , Mouhamed Cissé qui a soutenu le candidat de Benno Bokk Yaakar lors de la dernière présidentielle, vient officiellement de rejoindre Barthélémy Dias au moment où on annonce le maire de Dakar dans une coalition Yewwi Askan Wi « new look » qui regroupe plusieurs forces politiques telles que le Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), Taxawu Sénégal de Khalifa Sall et Barthelemy Dias et le PRO de Déthié Fall et qui a aussi fini d’enregistrer l’arrivée de nouveaux leaders comme Papa Djibril Fall, président du mouvement « Les serviteurs », Bougane Gueye Dany de Guem Sa Bop / Les Diambars, Anta Babacar Ngom, présidente de l’ARC et Thierno Bocoum, président du mouvement AGIR.

Cette décision de Mouhamed Cissé a de réelles mutations dans la physionomie des partis et coalitions au niveau de Touba. D’autres jeux d’alliance et de ralliements sont annoncés. Lors de la dernière présidentielle, c’est la coalition Yewwi Askanwi qui avait largement gagné ses adversaires avec des scores solitaires dans l’essentiel des bureaux de vote. Seulement, en son temps, il était question d’élire le candidat d’Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et Pastef a décidé de partir seul aux législatives en perspective.

Situation à suivre…