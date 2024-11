Élections législatives 2024 : le WANEP fait ses observations sur le scrutin, la mobilisation des électeurs, et les incidents signalés

La cellule de veille West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) a publié ce 17 novembre 2024 un communiqué présentant une analyse spécifique de la journée de vote des élections législatives au Sénégal. Le déroulement de ce jour de scrutin est étudié sur plusieurs plans dont : la mobilisation des électeurs, la présence des forces de l'ordre et de défense, avec le respect des procédures de vote et les incidents signalés.

Le WANEP a déployé sur le terrain 100 observateurs dans 42 des 46 départements du Sénégal évalués comme potentiellement des zones à risques de violence électorale. Et donc, 99.7% des bureaux de votes ont pu être observés.

Selon le WANEP, le scrutin s'est déroulé normalement " dans la discipline et sans incidents majeurs ". Par contre, l'on remarque un taux de participation particulièrement faible en mi-journée. En effet, devant 95.7% des bureaux observés, il est constaté des fils d'électeurs courts avec moins de 20 personnes, tandis que chez d'autres bureaux il s'est tout même remarqué une longue file d'attente allant au-delà de 20. Sinon, 83,5% de ses bureaux comptaient une faible présence des jeunes, une même tendance que l'on note pour la participation des femmes.

Visant la présence des forces de l'ordre et de défense, il s'est observé 2 ou 9 agents avec une faible représentation des femmes dans 98,8% des centres de vote observés.

Concernant les incidents signalés, l'on observe que des dérapages mineurs dont la violation de la procédure de vote pour les personnes en situation de handicap. Le WANEP prend d'ailleurs en exemple une mésaventure qui s'est passée au centre de vote de Thiowor à Louga, où une personne malvoyante a été aidée par une représentante de parti ; ce qui a été contesté les autres représentants entraînant ainsi une violence verbale.

" Globalement, les élections se déroulent sans heurts majeurs avec un taux de participation relativement faible à mi-journée ", peut-on lire dans le communiqué du WANEP.