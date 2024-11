Élections législatives 2024/ Résultats provisoires : 12 entités sur les 41 en lice ont obtenu des sièges…

La Commission nationale de recensement des votes a proclamé ce jeudi les résultats provisoires après le scrutin de dimanche dernier. Le président de la commission, Abdoulaye Ba, a donné en détails, les résultats au niveau de la liste proportionnelle et majoritaire. Pastef est en tête avec au total 130 députés ( 101 députés au niveau des départements et 29 sur la liste proportionnelle) suivi de Takku Wallu 16 députés ( 8 sur la liste proportionnelle et 8 au niveau des départements . La coalition Jam Ak Jariñ de Amadou Bâ se retrouve avec 7 sièges ( 5 sur la liste proportionnelle et 2 au niveau départemental) ,Sam Sa Kaddù en dernier avec 3 députés sur la liste proportionnelle et la coalition : La Marche des Territoires/ Andu Nawlé se retrouve avec 2 sièges ((1 sur la liste proportionnelle et 1 au niveau départemental)



La coalition Sénégal Kessé avec 28.822 voix soit 0,71% obtient 1 siège, la coalition Pôle 3e voie Kiraay ak Naatangue : 26.773 voix (0,74%), 1 siège, la Coalition And Ci Kooluté ngui Sénégal ( 21.391) voix, 0,39 %, 1 siège, les nationalistes And / Jel linu Moom: 26.876 voix, 0,74%, 1 siège , And Bessal Sénégal : 20.765 voix, soit 0,37%, 1 siège



Coalition Farlu : 28.303 voix soit 0,78%, 1 siège et enfin, la Coalition Sopi Sénégal : 22991, soit 0,63%, 1 siège. Ainsi, sur les 41 listes qui étaient en lice lors de ces élections législatives, 12 coalitions ont eu des députés représentant le peuple .