Elections Législatives/ Résultats: Le journaliste El Hadji Gorgui Wade Ndoye livre son analyse et lance un appel au PM, Ousmane Sonko

Journaliste accrédité auprès des Nations-Unies à Genève et fondateur du Gingembre littéraire, El Hadji Gorgui Wade Ndoye s'est prononcé sur l'actualité nationale marquée par les élections législatives du 17 novembre et la victoire du parti au pouvoir, le Pastef.



Pour El Hadji Gorgui Wade Ndoye," le peuple Sénégalais mérite le respect. Il est allé aux urnes, sans tambours, ni trompette et a fait son choix. L'opposition a également respecté le choix des sénégalais", soutient notre confrère. Toutefois, il lance un appel à Ousmane Sonko, " à prendre les critiques comme quelque chose de positif mais également à travailler avec tout le monde, les alliés, l'opposition. Il doit savoir que le Sénégal ne peut pas être gouverné seulement par le Pastef". Évoquant les problèmes que rencontrent les médias, le journaliste Gorgui Ndoye souhaite que la presse soit renforcée dans sa mission d'informer.