Élection des membres du Conseil de la FIFA zone Afrique : Augustin Senghor échoue avec 13 voix

Lors de la quatorzième Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire, six nouveaux membres africains du Conseil de la FIFA ont été élus mercredi. Parmi eux figurent le Marocain Faouzi Lekjaa, l’Égyptien Hany Abo Ridha, le Nigérien Hamidou Djibrilla Hima, la Comorienne Kanizat Ibrahim, le Mauritanien Ahmed Yahya et le Djiboutien Souleiman Waberi. Ces élus, tous membres du comité exécutif de la CAF, siégeront pour un mandat de quatre ans au sein de cet organe décisionnel clé du football mondial.



Cependant, l’un des candidats les plus en vue de cette élection, le Sénégalais Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), n’a pas réussi à décrocher l’un des six sièges disponibles. Malgré une campagne vigoureuse et des ambitions affichées de contribuer au développement du football africain et mondial, Senghor n’a recueilli que 13 voix, un score insuffisant pour lui permettre d’intégrer le Conseil de la FIFA.



Cette défaite marque un revers pour le football sénégalais, mais aussi pour Augustin Senghor, qui avait exprimé sa volonté de représenter le Sénégal, un pays phare du football continental, et de jouer un rôle actif dans l’évolution du sport.



Les résultats de ces élections montrent que la compétition a été rude, avec des candidats comme Faouzi Lekjaa (49 voix) et Hany Abo Ridha (35 voix) arrivant en tête. Composé de 37 membres, le Conseil de la FIFA reste un organe stratégique où chaque confédération doit avoir au moins un représentant.



Voici le décompte des voix pour les candidats à l’élection des membres du Conseil de la FIFA :



- Faouzi Lekjaa (Maroc) – 49 voix

- Hany Abo Ridha (Égypte) – 35 voix

- Hamidou Djibrilla Hima (Niger) – 35 voix

- Kanizat Ibrahim (Comores) – 30 voix

- Ahmed Yahya (Mauritanie) – 29 voix

- Souleiman Waberi (Djibouti) – 29 voix

- Amaju Pinnick (Nigeria) – 28 voix

- Andrew Ndanga Kamanga (Zambie) – 19 voix

- Yacine Idriss Diallo (Côte d’Ivoire) – 18 voix

- Augustin Senghor (Sénégal) – 13 voix

- Lydia Nsekera (Burundi) – 13 voix

- Isha Johansen (Sierra Leone) – 7 voix