El Hadji Gorgui Wade Ndoye sur l'arrestation de Bachir Fofana : "l'Etat du Sénégal devrait tout faire pour ne jamais mettre un journaliste en prison"

L’arrestation du journaliste et chroniqueur Bachir Fofana continue de faire réagir dans les milieux de la presse et des droits humains. Invité sur Dakaractu, le journaliste sénégalais accrédité auprès de l'Onu, El Hadji Gorgui Wade Ndoye s’est exprimé sur cette affaire, mêlant appel à la responsabilité journalistique et plaidoyer pour la liberté de la presse. « Honnêtement, intellectuellement, un journaliste ne devrait pas diffuser de fausses nouvelles. Un journaliste peut se tromper de bonne foi. La diffamation, c’est très compliqué : vous pouvez être accusé de diffamation même si ce que vous dites est vrai, mais que vous ne pouvez pas le prouver », a-t-il souligné.



Tout en reconnaissant les exigences d’éthique et de rigueur qui doivent guider la profession, El Hadji Gorgui Wade Ndoye estime néanmoins que la prison ne doit jamais être une réponse à une faute journalistique. « L’État du Sénégal au 21e siècle devrait tout faire pour ne jamais mettre un journaliste en prison », a-t-il martelé.