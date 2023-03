Égalité-genre et numérique : La ministre Fatou Diane valorise les atouts de la femme à New York

𝐋e Ministre de la Femme,de la Famille et de la Protection des Enfants Dr Fatou Diané Gueye 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐞́𝐞 𝐝'𝐮𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞́𝐥𝐞́𝐠𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 sénégalaise 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐞𝐧𝐭 𝐚̀ 𝐥𝐚 67𝐞 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐞𝐦𝐦𝐞 𝐚̀ 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤 du 6 au 17 mars 2023 .

Cette année les différents délégués des quatre coins de la planète, plancheront sur le thème « innovation et évolution technologique et éducation à l’ère du numérique aux fins de la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles ». Toutes les délégations réunies au CSW67 ont célébré le 08 mars journée internationale des droits des femmes.



En rapport avec le thème,il est question aussi de veiller à la mise en place d’un

environnement digital "sûr et sécurisé" pour les femmes et les filles.

Pour rappel, la Commission de la condition de la femme des Nations Unies est le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l’égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. La CSW est une commission fonctionnelle du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) créée en vertu de la résolution 11 du Conseil du 21 juin 1946.