Effondrement à Touba : Le préfet assure que la justice établira les responsabilités – 3 nouvelles victimes extraites des décombres

Les fouilles se poursuivent dans les décombres de l’immeuble effondré hier, aux environs de 15 heures, à Touba. Tout au long de la nuit, les équipes de secours ont travaillé sans relâche pour tenter de sauver des vies. C’est vers 3 heures du matin que le neuvième corps sans vie a été extrait des gravats, ce qui porte le bilan provisoire à 11 morts. Selon les riverains, entre 17 et 18 personnes étaient présentes dans le bâtiment au moment du drame. Le total des morts, ajouté aux blessés, suggère que le nombre de victimes ne devrait plus s'alourdir, sauf pour celles qui ont été acheminées à l’hôpital et qui sont sous soins intensifs.



Présent sur les lieux depuis les premières heures de la catastrophe, le préfet Khadim Hann a assuré que la justice fera son travail et situera les responsabilités.



De son côté, Moussa Tine, Directeur général de la construction et de l’habitat, déplore l’irrespect des règles de construction, dénonçant un dimensionnement inapproprié des poutres et l’utilisation de matériaux de mauvaise qualité.



Une enquête approfondie devrait permettre d’établir les causes de l’effondrement et de pointer les éventuelles négligences. Pour le moment, l’identité de l’entrepreneur n'a pas été dévoilée. Affaire à suivre…