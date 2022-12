Éducation technologique et digitale : GoMyCode veut remplacer le système éducatif classique à travers le modèle « apprendre par la pratique »

Si les efforts des pays africains ont permis d’améliorer grandement l’accès à l’éducation de base, le retard initial et la très forte croissance démographique font que l'Afrique, notamment l’Afrique subsaharienne, accuse un retard accru dans la modernisation du système éducatif. Aujourd’hui 40 % de la population africaine a moins de 14 ans et l’Afrique concentre le plus grand nombre de jeunes entre 14-30 ans au monde.

Ainsi, cette population jeune devient un atout si elle est bien formée et éduquée à faire face aux changements du monde qui aujourd’hui est souvent orienté vers les nouvelles technologies ou le digital. Peu coûteuse et rapide l’e-éducation est une solution, car elle permet d’envisager l’éducation massive et qualitative de la jeunesse africaine. C’est dans ce sens que GoMyCode, une startup africaine fondée en 2017, propose des formations dans le domaine des technologies digitales.

En effet, ayant fait le constat d’un immense déficit des compétences numériques dans nos pays, GoMyCode s’est engagé dans la formation de qualité à des prix abordables de jeunes africains désireux d’apprendre, de renforcer leurs capacités ou de se convertir dans les métiers du domaine des technologies digitales. Parmi les formations dispensées en présentiel ou en ligne, on retrouve : l’intelligence artificielle, la cybersécurité, le coding, le management des médias sociaux…

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont essentielles pour améliorer l’éducation et ainsi stimuler la croissance en Afrique, mais les acteurs éducatifs (autorités et décideurs) enseignants, les formateurs, restent réticents à l’idée d’abandonner leurs méthodes traditionnelles en faveur de nouvelles solutions basées sur le digital. À cet effet, GoMyCode vient casser tous ces codes en ayant comme slogan « learn by making » : apprendre par la pratique. Ainsi la méthode de GoMyCode vient remplacer désormais le système éducatif classique, hautement théorique et non motivant.

Aujourd’hui, GoMyCode est présent dans 8 pays en Afrique et au Moyen-Orient, notamment au Sénégal où il vient d’inaugurer ce 17 décembre à Dakar son tout nouveau centre de formation. Afin de fournir une expérience adaptée à tous, GoMyCode a aménagé un espace plus grand, moderne et convivial. Ainsi. La plateforme de GoMyCode éducative est composée de plus de 30 parcours de formation, d’un réseau d’instructeurs hautement qualifiés, et de méthodes d’apprentissage collaboratives.