Éducation / accès à l’eau potable : L’ONG « Safe Water Cube » équipe 12 écoles de Rufisque de fontaines à eau d’une valeur de 20 millions FCFA

Dans le cadre de ses activités l’ONG Agir Ensemble « Safe Water Cube » a octroyé plus de 12 fontaines à eau aux écoles de Rufisque commune. C’est l’école élémentaire inclusive ce Thiawlène qui a reçu en premier cette délégation dirigée par les responsables de ladite ONG, du représentant de l’IEF et du maire de la Commune de Rufisque Est. À sa prise parole, le représentant de l’IEF a magnifié ce programme qui va toucher des milliers de potaches de Rufisque. Selon l’inspecteur Ibrahima Faye, « cette action est en train de participer à la qualité des enseignement- apprentissages. C’est déjà un intrant pédagogique extraordinaire. Votre geste quand il est bien analysé entre dans la qualité de l’apprentissage et des renseignements », a-t-il souligné.



À l’en croire, chaque parent voudrait voir son élève, venir constamment à l’école sans risque de tomber malade. « Si vous leur offrez par exemple un atout pareil, une opportunité pareille, nous ne pouvons que dire merci et vraiment merci infiniment. À vous équipe pédagogique, vous avez la chance de pouvoir accueillir ce bijou qui va permettre aux élèves d’avoir accès à l’eau potable gratuitement. Vous devez porter ce flambeau. Nous vous exhortons à l’entretenir, car combien d’écoles n’ont pas eu cette chance? Moi en tant qu’inspecteur, j’ai fait beaucoup de localités reculées du pays. Il y a des écoles où les enfants désertaient l’école à cause de ce manque d’eau potable. Je profite de l’occasion pour lancer un appel à l’endroit de ladite ONG pour étendre ce programme dans les autres écoles qui se trouvent dans les zones très reculées du pays », a soutenu le représentant de l’IEF, Ousseynou Gaye.

La fontaine Safe Water Cube rend potable toutes les eaux de surface (eaux de rivière, mare, puits ou eaux saumâtres.)

Filtre 1 000 litres d’eau à l’heure soit 150 000 litres par mois. Elle est entièrement mobile et mécanique et ne nécessite aucune énergie, ni produit chimique. Le bilan carbone pour la production d‘une fontaine Safe Water Cube est équivalent à la production journalière d’une personne (20.5 kg – CO2). Pour équiper ces 12 écoles de Rufisque de ces fontaines, une rondelette somme de 20 millions a été dégagée.



Jean-Paul Augereau, le fondateur de l’ONG Agir Ensemble, est largement revenu sur l’importance de ce programme qui a permis d’équiper des centaines d’écoles dans le monde. « Aujourd’hui nous sommes là pour installer 12 fontaines avec 12 cuves dans 12 écoles de Rufisque. Depuis 2016, on a installé 3.380 fontaines dans 22 pays du monde. Ces dispositifs permettent aujourd’hui à 250.000 personnes d'avoir accès à l’eau potable. En fait, il faut comprendre que l’eau c’est la santé et l’hygiène. 80% des maladies des enfants sont liées à l’eau qu’ils boivent. Des enfants qui sont malades sont des enfants qui ne peuvent pas aller à l’école. Nous, notre travail c’est de leur permettre de pouvoir suivre une scolarité la plus normale possible parce que l’éducation permet de développer l’économie des populations. Et c’est notre mission dans la vie », a-t-il fait savoir lors de cette cérémonie tenue ce lundi à Rufisque.