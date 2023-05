Éducation : Le SAEMS-CUSEMS en grève totale à partir de jeudi

Ainsi, « nous rappelons aux enseignants du Sénégal que seule la lutte libère et seule la mobilisation pourra nous permettre de pousser le gouvernement à ériger en priorité les accords signés avec les syndicats des enseignants », a précisé Ndongo Sarr, le secrétaire général du CUSEMS.

La perturbation du secteur de l’éducation va reprendre dès demain. En conférence de presse ce mercredi 10 mai 2023, le SAEMS-CUSEMS a annoncé avoir pris la décision de déterrer la hache de guerre syndicale contre l’État du Sénégal. Et parmi ces points, liste Ndongo Sarr, le secrétaire général du CUSEMS : « la ponction salariale, le verrouillage des postes à Dakar… pour exiger du gouvernement le respect des protocoles d'accord du 30 avril 2018 et du 26 février 2022 », sont les points revendicatifs.Pour ce faire, fait-il savoir, nous comptons observer un débrayage à 10 h aujourd’hui mercredi 10 mai 2023, suivi d’une grève totale demain jeudi 11 mai 2023 dans toute l’étendue du territoire national.Face à la presse, il renseigne que « nos deux syndicats condamnent avec fermeté les prélèvements sauvages et inacceptables effectués sur les salaires des enseignants, au mépris des dispositions réglementaires. Ces pratiques malsaines ne feront que galvaniser les soldats du savoir en les poussant à se mobiliser davantage pour exiger l’apurement du passif social ».« Pour sonner le glas du dilatoire et mettre un terme aux tentatives d’intimidation du gouvernement qui illustrent leur manque de volonté notoire, le CUSEMS et le SAEMS ont décidé de porter le combat pour exiger la convocation immédiate du comité de suivi des accords »Un autre point que les enseignants dénoncent, c’est le verrouillage des postes à Dakar et dans certaines grandes villes, dans le cadre du mouvement national.Et pour gagner ce bras de fer avec l’État du Sénégal, l’intersyndicale invite tous les enseignants du Sénégal à respecter notre plan d’action pour exiger l’apurement du passif des accords et l’arrêt systématique de toutes les dérives liberticides.