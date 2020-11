Éducation / Dya : Tamsir Guèye appuie l'école en matériel didactique.

Le Dage du ministère du travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, a apporté un appui conséquent aux écoles de sa commune (Dya, département de Kaolack) pour que le " Ubbi Tey, Jang Tey" soit une réalité dans cette zone.



Tamsir Guèye a ainsi pris en charge l'ensemble des écoles de la commune de Dya en mettant à leur disposition 12.000 cahiers, 3.663 stylos à bille de couleur bleue, 3. 663 de couleur verte, et 3.663 autres de couleur rouge, 04 ordinateurs portables, 02 vidéos projecteurs, 02 écrans de projection et 300 livrets de Bac.



L'occasion a été aussi saisie par le leader du mouvement citoyen pour le développement de Dya pour plaider l'implantation d'un lycée dans cette localité et que les pistes telles Sibassor-Diébel et Diakhao-Kaolack soient goudronnées...