Éducation / Alphabétisation : la DALN outille ses chargés de suivi/évaluation et des statistiques de l’alphabétisation.

La Directrice de l’Alphabétisation et des Langues Nationales a présidé mercredi 13 avril 2022, un atelier de renforcement des capacités des chargés de suivi/évaluation et des statistiques de l’alphabétisation et d’éducation non-formelle dans les pays de la Fondation Karanta.



En effet, la séance de formation destinée à cette partie des agents du ministère de l'Éducation nationale est organisée, d’après la directrice, « pour renforcer ces acteurs sur les fondamentaux de statistiques officielles, sur la détermination des indicateurs de base et des analyses et de traitement de données statistiques », dira Ndèye Name Diouf, par ailleurs point focal de la Fondation Karanta au Sénégal.



Pour cette dernière, « cet atelier est venu pour renforcer le suivi et l'évaluation, mais aussi pour avoir des données statistiques fiables pour l'ANSD. Il est venu à son heure, pour qu’on puisse un jour nous arrêter pour voir si nos programmes qui sont déjà là ont un impact positif sur l’alphabétisation et après, nous allons passer sur le plan national », a-t-elle ajouté, saluant cette initiative de la Fondation Karanta, qui a pour mission principale d’assister les ministères en charge de l'AENF dans la conception et la mise en œuvre de politiques d’l'AENF et d’insertion socioprofessionnelle des populations.



Lors de cette formation qui se tiendra du 13 au 15 Avril à Diamnianio, plusieurs modules seront appréhendés. « Dans le cadre de cette formation, seront prises en charge plusieurs questions, essentiellement les statistiques de base, les indicateurs également qui permettent de renseigner sur un certain nombre de situations au niveau de l’éducation, notamment au niveau de l’éducation de base, mais aussi renforcer les capacités des agents en charge de la collecte, du traitement, de l’interprétation et de l’analyse des données », a soutenu Boubacar Ndiaye chargé de la formation des agents lors de cet atelier.