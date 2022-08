Au Sénégal, l'éducation formelle est structurée en six sous-secteurs à l'intérieur desquels interviennent une offre d'enseignement publique et privée.



L'enseignement élémentaire et l'enseignement moyen constituent le cycle fondamental et durent respectivement six et quatre ans, pour une durée totale de dix ans. Sans oublier le cursus universitaire qui dure plus de 10 ans parfois.



Selon Amadou Diagne, économiste et président de l'association Faj AAJO, "c'est un système qui prend beaucoup trop de temps, d'énergie et d'argent. Il faudrait que l'on revoie ce système...", a-t-il soulevé.



Pour ce dernier, la maison et la rue ont aussi un rôle à jouer dans l'education d'un enfant, surtout en se basant sur la langue maternelle et les valeurs traditionnelles. C'était en marge d'une conférence organisée par la dite association et qui avait pour thème : "L'éducation à la maison, dans la rue et à l'école."