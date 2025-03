Édouard Mendy, serein et déterminé : « On va tout donner, 4 finales pour conquérir la qualification… »

Édouard Mendy a fait part de son contentement suite à la victoire du Sénégal, en mettant l'accent sur l'importance cruciale de ce succès pour se repositionner dans le classement. Le gardien sénégalais a souligné l'importance d'établir la marque de l'équipe sur son propre terrain, dans le but de récolter le plus de points possible à domicile. Malgré un tirage au sort ardu au Soudan, Mendy a loué la performance de l'équipe, particulièrement contre un adversaire redoutable qui n'avait connu qu'une seule défaite avant ce match. « Il était vraiment crucial de gagner ces trois points ici face à une équipe tenace », a-t-il affirmé, avant de souligner la nécessité maintenant de tirer parti de cette victoire pour se préparer aux prochaines rencontres.







Le gardien a aussi mentionné les quatre dernières rencontres de qualification qu'il perçoit comme des « finales » pour son équipe. Dans un contexte de classement extrêmement serré, Mendy a souligné que l'expérience collective sera déterminante pour se démarquer dans ces instants clés. « Il faut que nous restions calmes, planifions soigneusement les échéances et surtout, soyons présents lorsque l'heure sera venue », a-t-il terminé en affirmant que l'objectif principal demeure la qualification pour la Coupe du Monde.