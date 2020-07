Édition du livre de El Hadj Ahmed Dème de Sokone : L'État remet 1075 coffrets à la famille.

La cérémonie de remise officielle de la production des 20 volumes du Tafsir de El Hadj Ahmed Dème a vécu dans la commune de Sokone.



Le Ministre de la culture et de la communication, Abdoulaye Diop, en compagnie du ministre et porte-parole de la présidence de la République, Abdou Latif Coulibaly, a procédé hier à la remise officielle de la production des 20 volumes (1075 coffrets) du Tafsir de El Hadj Ahmed Dème (Rta) de Sokone au Khalife Général de la Famille, Serigne Cheikh Omar Dème.



Le célèbre Tafsir de Sokone, une des plus grandes œuvres de l'Érudit Émérite, El Hadj Ahmed Dème (Rta), répond désormais aux normes éditoriales des exégèses coraniques du monde arabo-islamique.



En recevant la première impression de ses commentaires du Livre-Saint qu'il a achevés en 1949, le Saint-Homme peiné par la qualité de l'édition qui était en deçà de ses attentes, annonça avant de retrouver son Seigneur : " Viendra un jour, ceux qui réaliseront cette œuvre comme je le souhaite..."



En 1959, les premières corrections furent apportées aux 10.000 pages du Tafsir. De Confucius à Lavoisier, de la Technocratie à la Philosophie, des calculs astronomiques aux principes des mathématiques, de la chimie, de la physique, de la thermodynamique et autres sciences dites exactes, El hadj Ahmed Dème nous amène découvrir la multitude des dimensions intellectuelles et scientifiques du Livre-Saint jusqu'alors inexplorées.



Le Saint-Homme de Sokone nous offre une synthèse des commentaires antérieurs (Tabari, Tantawi, Naysaburi, Ibn Abass, Khúrtúbi, Baydawi, Rouhoul Bayân, Jalalayni, Ibn Kassir, etc.), sans oublier les opinions des jurisconsultes (Mâlik ibn Anas, Ash-Shâfi'î, Ahmad Ibn Hanbal), sur les questions les plus controversées du Fiqh islamique.



La cérémonie de remise des 1075 coffrets a été effectuée en présence des autorités locales dont le député Pape Seydou Dianko, le maire de Sokone, Moustapha Guèye entre autres...