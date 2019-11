Économie sociale et solidaire : Le réseau des acteurs et des collectivités territoriales mis en place

Pour la solidarité globale de l’économie sociale, le Ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane

Thiam, a présidé ce mardi 26 novembre, l’installation d’un réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l’économie sociale et solidaire au Sénégal dénommé le « Ractes ».



Ce réseau formel qui est à but non lucratif, vise à promouvoir l’économie sociale et solidaire (ESS) dans les politiques économiques locales et nationales pour un système économique plus résilient, durable et inclusif. Selon, Madame Zahra Iyane, le ministère va mutualiser ses efforts avec ce réseau pour proposer aux citoyens de meilleures perspectives. Ainsi, il envisage de porter ensemble certains chantiers comme l’élaboration de la loi d’orientation pour l’ESS, mais également revoir les mécanismes de financement et de soutien.



À cet effet, le ministre a rappelé aussi que le Ractes est un premier partenaire stratégique parce qu’il a l’avantage d’avoir en son sein des représentants des collectivités territoriales dont 557 communes et départements du Sénégal qui seront impactés...