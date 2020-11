Économie : PAMECAS lance la 1ere édition de son université des dirigeants et aspire à la transformation digitale pour les institutions de Microfinance.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2020-2024 « Se Transformer pour Grandir Autrement », le réseau PAMECAS lance ce lundi 9 Novembre 2020 sous la présidence effective de Madame le Ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et Solidaire, la première édition de son « Université des Dirigeants- UDD ». Un cadre de partage et de réflexion sur des questions à portée économique, environnementale, technologique (digitalisation) et sociale.



Embryon de sa future académie interne de Finance inclusive, l’Université des Dirigeants réunit des Dirigeants élus et les cadres autour de thèmes de réflexion à forte propension économique, organisationnelles et sociales pour préparer la relève, l'avenir du réseau et l’héritage à léguer aux générations futures. L’événement réunit chaque année une communauté apprenante de près de 200 dirigeants issus des 28 mutuelles de base du réseau PAMECAS sur l'étendue du territoire national.



L’université des dirigeants vise notamment à renforcer les capacités, créer les conditions d'un dialogue en vue de prévenir les crises de gouvernance, valoriser et reconnaître le bénévolat et le temps donné à la communauté.



L'édition 2020, la première du genre, qui est organisée en partenariat avec BEM Management School, a pour thème les enjeux de la transformation digitale pour les institutions de Microfinance, la gestion des risques et création de valeurs dans le contexte du COVID-19 et divers sujets de réflexion stratégique relatifs au modèle de financement de la croissance du réseau, à la prévention des crises de gouvernance et à l'optimisation des actions sociales du réseau.