Économie : Les bonnes notes de l’année 2021

Le coût de production de l’électricité a connu une hausse de 23% sur la période, passant de 48F/KWh en 2020 à 62,34 F/KWh en 2021. La mise en œuvre du compact MCC constitue une véritable opportunité pour réaliser l’accès universel à l’énergie en 2025…

Le ministre de l’Économie et du Plan a présidé ce lundi 28 novembre 2022 la revue annuelle conjointe de la politique économique et sociale de l'année 2021. Des innovations et acquis soulignés dans ce dit rapport ont été notés pour montrer les réalisations et le bond en avant dans certains domaines de l’économie nationale pour l’année 2021.Dans le domaine de l’industrie, la valeur ajoutée des activités extractives a enregistré une croissance annuelle de 3.2% passant de 312,5 milliards de FCFA en 2020 à 391,6 milliards en 2021.Dans le domaine de l’industrie, la valeur ajoutée est ressortie à 18,2% du PIB en 2021 contre 17,8% en 2020. Le rapport souligne qu’il est nécessaire d’accélérer la mise en place des agropoles pour renforcer la transformation des ressources agro-sylvo-pastorales, développer les industries à haute intensité technologique et d’innovation et mettre en place une industrie pharmaceutique pour répondre à la demande nationale de médicaments.Le secteur du tourisme a pu résister aux effets de la pandémie de Covid-19 grâce à l’accompagnement de l’État. La valeur ajoutée du sous-secteur de l’hébergement et restauration est passée de 129,3 milliards de FCFA en 2020 à 133,4 milliards en 2021.S’agissant du sous-secteur du commerce, les exportations par tête ont enregistré une hausse de 22,4%, passant de 144.064,1 FCFA en 2020, à 176.365,35% en 2021. La part des exportations manufacturières dans le total des exportations s’est aussi renforcée de 0,8 pdp en 2021, à la faveur de la nette reprise du secteur secondaire.Le taux de pénétration de l’internet, qui continue de progresser ces dernières années, se situe à 93,45% en 2021 contre 88,74% en 2020.