Économie : Le département de Fatick a abrité ce mercredi la cérémonie de lancement de la tournée économique et territoriale du Fongip.

Le choix porté sur le département de Fatick pour le démarrage des activités de la tournée économique et territoriale du Fonds de garantie pour l'investissement s'explique par la volonté des femmes affiliées à la mutuelle d'épargne et de crédit "Le sine", de faire ce projet un outil fondamental de leur développement. C'est du moins l'avis de l'administrateur du Fongip Doudou ka qui a présidé ce mercredi la cérémonie marquant le démarrage de la tournée nationale d'évaluation des activités du Fongip. Ce sont des centaines de millions qui ont été injectées à Fatick entre 2016 et 2017 pour permettre aux femmes et jeunes d'avoir accès aux financements.