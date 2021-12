École élémentaire de Liberté 6A : Zahra Iyane Thiam partage son goûter avec les élèves.

Dans le cadre de ses activités politiques, la candidate à la mairie des Sicap-Liberté, Zahra Iyane Thiam, a rendu visite ce mardi 07 décembre aux élèves de l’école élémentaire de Liberté 6 A. Ce, pour partager un goûter avec ses petits bouts de bois de Dieu dans le cadre de son souci de faire de l’éducation, la formation et l’employabilité des jeunes une priorité première.



« Nous sommes venus répondre à l’appel des élèves de l’école élémentaire de Liberté 6 A pour partager un goûter avec eux. Cette rencontre est une nécessité et cela coïncide avec l’aspiration des populations, puisque l’école est un axe central de notre programme. Nous envisageons de faire l’accompagnement à travers les bourses municipales, mais également de revoir un peu le cadre scolaire de par l’accompagnement sur l’équipement, sur la gestion de l’environnement et de manière générale l’accompagnement des parents », a fait savoir Zahra Iyane Thiam.



Convaincue que le rôle premier de la collectivité territoriale doit être une politique de proximité et de l’émanation de l’action centrale, elle invite les autorités à promouvoir l’éducation des jeunes.



Face à la violence qui sévit dans le milieu scolaire, la candidate à la mairie de Sicap-Liberté pense que l’école est un lieu d’apprentissage sur la base des leçons qui sont données, mais également la morale à savoir le civisme et la citoyenneté, mais également le comportement du corps enseignant vis-à-vis des élèves.



À l’en croire, il faut dès le bas âge inculquer ces notions basiques aussi bien dans l’environnement scolaire que dans l’environnement familial à nos enfants.