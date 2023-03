EMPLOI - Le ministre Pape Malick Ndour a procédé au lancement d’appuis à la promotion et à la formalisation des intervenants dans le soutien scolaire.

Permettre aux couches vulnérables d’avoir les mêmes chances que celles considérées comme jadis favorisées dans le domaine de l’emploi, de la



promotion socio-économique, de l’entreprenariat…, voilà qui est la nouvelle trouvaille du ministère de la Jeunesse, de l’Entreprenariat et de l’Emploi. Ce mardi, en effet, Pape Malick Ndour a procédé au lancement du « projet d’appui à la promotion et à la formalisation des intervenants dans le soutien scolaire ».



Le ministre de préciser que ce projet fait partie d’un paquet de projets en gestation au niveau de son ministère. Il s’agira, dit-il, d’insuffler une nouvelle dynamique de renforcement du dispositif d’accompagnement et de création d’emplois et d’encourager la prise d’initiatives. C’est aussi, selon lui, la meilleure manière de lutter contre le chômage et le sous emploi et d’encourager la promotion socio-économique pour répondre aux attentes des jeunes.



Le lancement a eu lieu en présence de plusieurs de ses partenaires. C’est le cas notamment de l’inspection d’académie de Dakar, des écoles privées, des associations de parents d’élèves. Pape Malick Ndour évoquera, par ailleurs, Convention État-Employeurs et la plateforme Xëyu Ndaw- Ñi …