EFFONDREMENT D’UN BÂTIMENT À TOUBA - 02 enfants de 05 et 08 ans parmi les morts… Toutes les victimes sont de sexe féminin.

Plus de détails sur le drame survenu à Keur Kabal , plus précisément à Taly Bu Bess dans le grand quartier de Darou Marnane … Les victimes sont toutes de sexe féminin. Il s’agit de Astou Nguer, âgée de 35 ans, de Thiara Diop âgée de 08 ans seulement et enfin de Anta Diop qui n’avait que 05 ans.



Les blessés ont été dénombrées à 02 . Il s’agit de Yacine Diop 13 ans et de Ndèye Daba Diop 03 ans. Le enfants sont toutes de même père alors que la dame est une épouse de ce dernier.



Les deux blessées ont été évacuées à l'hôpital Matlabul Fawzeini par les éléments des sapeurs pompiers de Touba.



Le lieutenant Modou Tine, commandant de la 23eme compagnie de Touba, précisera que ses éléments ont été alertés aux environs de 21 h 40 et qu’il s’agit d’un pan d’un bâtiment effondré.