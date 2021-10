Droit communautaire : Des acteurs sénégalais à l'école des procédures, textes et décisions de la Cour de justice de l’Uemoa.

Selon Me Malick Sall, cette rencontre n'est pas une première et doit être multipliée pour que la population et les acteurs judiciaires s'imprègnent des procédures de la Cour communautaire, des textes qui la régissent et des décisions rendues.



« Cette Cour est notre Cour à tous. Et tout un chacun a intérêt à maîtriser le processus de sa saisine, de maîtriser les textes et de connaître la jurisprudence, c'est-à dire la décision qu'elle a eu à rendre dans tel ou tel secteur. Ce sont des décisions qui s'imposent à nous tous », explique le Garde des Sceaux.



Le président de la Cour de justice de l'UEMOA a abondé dans le même sens. Il s'est prononcé sur la libre circulation et la question de la concurrence dans l'espace UEMOA qui, dit-il, sont des questions fondamentales.