Drame à l’hôpital de Tivaouane Les élus et le gouvernement au chevet des victimes ce jeudi

ne délégation officielle conduite par la Présidente du HCCT, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, et comprenant l’ancien Premier ministre Mme Aminata Touré, les ministres Zara Iyane, Néné Fatima Tall, Alioune Ndoye, Abdou Ndene Sall, les députés Aida Sow Diawara et Adji Méthane Kanouté entre autres, s’est déplacée ce jeudi 26 mai à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh où le drame a eu lieu.



Elle a été accueillie par Mme Seynabou Gaye Touré, présidente du conseil départemental de Tivaouane et du conseil d’administration de l’hôpital.



La Délégation du HCCT était également accompagnée par des maires et élus de l’AMS, de l’Assemblée nationale et du CESE.



Sur place, elle a trouvé la Directrice de l’hôpital Binta Diop et le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, arrivé sur les lieux dès sa descente d’avion, de même que le maire Demba Diop Sy, le préfet Mamadou Guèye, le maire de Tivaouane Malick Diop Malick Diop, ancien maire de Tivaouane et trésorier de l’AMS. et l’ancienne député Aïssatou Kane Sall, des personnels de l’hôpital,



Les mamans des bébés étaient cependant absentes parce qu’elles n’étant pas hospitalisées avec leur bébé, elles etaient hors de l’hôpital.



Mme Aminata Mbengue Ndiaye a présenté ses condoléances les plus émues aux familles et au Khalife général, et exprimé à l’assistance le déchirement que tout être humain, particulièrement toute mère de famille, éprouve devant une telle tragédie. Elle en a appelé à la résilience des familles éplorées à qui elle a exprimé toute sa compassion, celle de sa délégation et du président de la République, qui va rentrer de sa mission pour les besoins de l’Union africaine dont il est actuellement le président, pour venir au chevet des victimes toutes affaires cessantes.



La délégation a exprimé sa solidarité agissante en remettant une importante aide financière au préfet qui l’a acceptée au nom de Mme Seynabou Gaye Touré.



A leur tour le préfet et la présidente du conseil d’administration de l’hôpital se sont brièvement exprimés.



Mme Seynabou Gaye Touré, submergée par l’émotion, a mis l’accent sur la bravoure de la Directrice qui a récupéré en 2016 un hôpital en état délabré lors de sa nomination. Avec l’aide de bonnes volontés, notamment celle remarquable de feu Ameth Amar, l’hôpital s’est depuis amélioré et bonifié. Avec notamment la création du pôle mère-enfant ou bien cette ambulance, don de la NMA.



Le maire Demba Diop Sy a affirmé que « ce qui est arrivé ne relevait pas de la négligence humaine mais de la volonté divine », et qu’en vérité le personnel a fait preuve de courage et de détermination pour sauver les bébés. « Votre venue à Tivaouane nous fait beaucoup de bien et nous réconforte énormément. Je félicite et encourage le personnel médical qui a fait tout son possible. Arrêtons les spéculations. Le reste sera dit par l’enquête », a-t-il ajouté.