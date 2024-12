Drame à N'Zérékoré : le PM Oury Bah présente les condoléances du gouvernement aux familles éplorées et annonce trois jours de deuil national à partir de ce mardi.  

Plus d’une cinquantaine de personnes ont perdu la vie, cet après-midi du dimanche en Guinée, au stade du 3 avril N’zérékoré lors du match de football opposant les équipes de Labe et Nzérékoré. Le PM Amadou Oury Bah, accompagné d’une forte délégation du gouvernement, s’est rendu, sur consigne du Chef de l’État, le général Mamadi Doumbouya, sur les lieux pour s’enquérir de la situation. Dans une vidéo postée sur sa page X, le PM rappelle que cette énième épreuve doit renforcer la cohésion sociale entre populations guinéennes. « C’est tout le peuple Guinéen qui est en deuil aujourd’hui. N’zérékoré, c’est la Guinée et nous devons tous aller dans le sens de l’apaisement, dans le sens de renforcer la cohésion sociale et d’exprimer d’une manière concrète notre solidarité au peuple guinéen. Le président de la république, le général Mamadi Doumbouya, a instruit le gouvernement de mettre tout en œuvre pour que tous les blessés soient pris en charge et que les familles des victimes puissent être accompagnées pour accomplir leur deuil et, dans la même logique, pour montrer notre solidarité à nos concitoyens, car, c’est la nation qui est en deuil aujourd’hui, a-t-il soutenu. Le PM a déclaré qu’à partir de demain (mardi), le drapeau sera en berne pendant trois jours. « À partir de demain, trois jours de deuil national seront proclamés. Que ce soit à l’intérieur du territoire national comme dans nos représentations diplomatiques, le drapeau national sera mis en berne », a-t-il déclaré. Selon lui, « cette tragédie est une épreuve supplémentaire pour le peuple de Guinée ». « Mais, c’est dans les épreuves que nous devons renforcer notre résilience, notre unité, notre capacité à surmonter les difficultés que nous rencontrons. Ceux qui sont morts constituent une partie de l’ensemble de la collectivité nationale. Ce n’est pas simplement N’zérékoré qui est impactée par cela, mais l’ensemble de la Guinée. C’est pourquoi, le président de la République nous a confié de transmettre ce message à l’ensemble de la communauté de N’zérékoré et à la communauté nationale. Nos sincères condoléances à l’ensemble des familles éplorées et pour ceux qui sont morts, que leurs âmes reposent en paix, a confié le PM Amadou Oury Bah.