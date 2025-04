Dossier fonds Covid-19 : Moustapha Ndiaye et Rayan Hachem inculpés et libérés sous caution

Nouveau développement dans l'affaire de la reddition des comptes liée à la gestion des fonds Covid-19.



L'importateur de riz et PDG de CCMN, Moustapha Ndiaye, et l'entrepreneur actif dans le domaine de la restauration, Rayan Hachem, ont été inculpés ce mercredi après leur confrontation avec le juge d'instruction du tribunal de Dakar. Ils ont finalement été libérés après avoir versé des cautions s'élevant à plus d'un milliard pour l'un et à plusieurs centaines de millions de francs CFA pour l'autre.



Leur inculpation fait suite à un dossier portant sur une commande controversée de 30 000 tonnes de riz, estimée à plus de 2 milliards de francs CFA.