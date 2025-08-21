Don de sang : Coris Bank International mobilise employés et clients pour sauver des vies

Coris Bank International a organisé, ce jeudi 21 août 2025, une journée de don de sang dans ses locaux, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine. L’initiative, inscrite dans la politique de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), vise à contribuer à l’approvisionnement en sang et à sauver des vies.



« Sauver des vies est important, et c’est pourquoi nous avons décidé d’organiser cette journée. C’est un acte de solidarité qui reflète notre engagement envers la communauté », a déclaré Sibiri Traoré, directeur des engagements de la banque.



L’événement a connu une forte mobilisation, employés, clients et partenaires se sont prêtés à l’exercice. Plus de 85 poches de sang avaient déjà été collectées en milieu de journée, selon les organisateurs, qui espèrent dépasser ce chiffre.

