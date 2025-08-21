Don de sang : Coris Bank International mobilise employés et clients pour sauver des vies

Coris Bank International a organisé, ce jeudi 21 août 2025, une journée de don de sang dans ses locaux, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine. L’initiative, inscrite dans la politique de responsabilité sociale de l'entreprise (RSE), vise à contribuer à l’approvisionnement en sang et à sauver des vies.
« Sauver des vies est important, et c’est pourquoi nous avons décidé d’organiser cette journée. C’est un acte de solidarité qui reflète notre engagement envers la communauté », a déclaré Sibiri Traoré, directeur des engagements de la banque.
L’événement a connu une forte mobilisation, employés, clients et partenaires se sont prêtés à l’exercice. Plus de 85 poches de sang avaient déjà été collectées en milieu de journée, selon les organisateurs, qui espèrent dépasser ce chiffre.
Les responsables de Coris Bank International ont salué l’engagement des participants et réaffirmé leur volonté de promouvoir la solidarité et la responsabilité sociale des entreprises.
Un donneur a confié que ce geste lui avait permis de « contribuer directement à sauver des vies », tout en remerciant la banque pour l’organisation de cette initiative citoyenne.
Pour M. Traoré, ce type d’action est appelé à se renouveler, car « ce sont des actes concrets de solidarité qui traduisent notre engagement envers la communauté et la santé publique ».
-
Fatick : trois trafiquants arrêtés, 25 sachets de chanvre indien saisis
-
Diamaguène Sicap Mbao : une femme piège son petit ami et le livre à une bande armée
-
Gamou 2025 - Folklore et comportements inappropriés : Les fermes mises en garde à Ndiassane
-
Diass – Avortement clandestin : une lycéenne de 23 ans face à la justice après les menaces supposées de son amant
-
Affaire ASER : Thierno Alassane Sall charge l’ASER et le DG d'AEE Power EPC