Djilakh : « Un titre foncier de 200 hectares à extraire du village de Djilakh est la pire des agressions pour les populations ». (Djibril Sène) 

« Les Populations de Djilakh alertent et préviennent les autorités sur la terrible situation qu'elles vivent. Djilakh engage le combat et décide de le porter jusqu’au bout et sans répit. Un titre foncier de 200 hectares à extraire du village de Djilakh serait la pire des agressions pour les populations » a déclaré Djibril Sène.







C'est pourquoi, le porte-parole du jour demande à l’État d’intervenir au plus vite avant la concrétisation de cette décision, d'autant que la procédure a été biaisée.







Le deuxième litige qui a été abordé est celui ayant trait au différend entre la commune de Ndiaganiao et celle de Sindia portant sur un problème de repérage domanial qui date de 2008. Du reste, il avait fait l’objet de grandes réunions sur les lieux avec les autorités administratives et coutumières de la zone jusqu’à trouver un consensus pour la délimitation administrative...