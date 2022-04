Divergences autour de l’apparition du croissant lunaire : Oustaz Alioune Sall plaide pour un dialogue entre les commissions

Depuis des années, on note des divergences entre la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) et la Commission d’observation lunaire (Cocl) de la Coordination des musulmans du Sénégal (Cms). Comme cette année, le CMS a commencé ce vendredi coïncidant avec le 29e jour du mois de Chahban 1443 et le reste (Conacoc) a débuté ce samedi correspondant, selon eux, au 29e jour du mois lunaire de Baraxlu ou Chabâne. Une situation que Oustaz Alioune Sall n’apprécie pas, raison pour laquelle il plaide pour un dialogue autour de cette question. « Je pense que, ce n’est plus une information au Sénégal, ce que nous devons faire est de nous retrouver autour d’une table et de débattre sur cette question, sinon y’aura toujours des divergences… » confie-t-il.