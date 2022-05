Distinction : Le Dr Malick Diop obtient des Émirats Arabes Unis le Golden Visa.

Encore une distinction internationale pour le Sénégal. En effet, le Dr Malick Diop vient d’obtenir le très recherché Golden Visa qui est attribué par le Cheikh Mouhamad Bin Rachid Al Maktoum, Émir de Dubaï, à un nombre très restreint de personnalités dans le monde.



À l’instar de grands chercheurs dans le domaine médical tel que des prix Nobel ont eu à bénéficier du Golden Visa des Émirats ainsi que quelques investisseurs qui ont eu à dépenser 10 millions de dollars d’investissement aux Émirats, c’est un fils du Sénégal qui a vu ses résultats loués récemment au cours de l'Expo Dubaï 2020, de rentrer dans ce cercle restreint et de devenir ainsi potentiel self sponsor dans le pays de Cheikh Zayed.



Aujourd’hui, le Dr Malick Diop a présenté officiellement la distinction à l’ambassadeur du Sénégal aux Émirats, M. Ibrahima Sory Sylla, qui a accueilli avec fierté cette distinction qui honore notre pays.



Pour rappel, cette distinction a été attribuée aussi à certains grands sportifs tels que Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos et Novak Djokovic. En Afrique, il a été attribué à Samuel Eto’o Fils et des acteurs de cinéma Jacky Chan, Tom Cruise...