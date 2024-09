Dissolution de l’AN : Pastef applaudit un coup d’arrêt aux tentatives de sabotage institutionnel 

Le parti africain du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef Les Patriotes) salue la décision responsable du Président de la République Bassirou Diomaye Faye de dissoudre l’Assemblée nationale et de convoquer les élections législatives le 17 novembre 2024, conformément à ses prérogatives constitutionnelles. En donnant la garantie par le gouvernement de la bonne organisation des élections et de l'expression libre et démocratique du choix du peuple, le Pastef reconnaît que le chef de l'État confirme son « option irréversible pour la consolidation de l'État de droit ».



PASTEF félicite chaleureusement les députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi et salue leur courage et leur patriotisme pour représenter le peuple sénégalais. « Ils ont défendu farouchement la démocratie contre la tyrannie d'une majorité parlementaire sans foi ni loi ». D'ailleurs, ces batailles parlementaires ont, dans une large mesure, facilité la révolution citoyenne du 24 mars 2024, ajoute le communiqué de Pastef qui ajoute que « la dissolution de l'Assemblée nationale, strictement conforme aux dispositions de la Constitution, est opportune, car elle apporte une réponse aux attentes légitimes du peuple pour une Représentation nationale qui joue véritablement son rôle de législateur, de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques ». Selon le parti présidentiel, « la décision présidentielle sonne comme un coup d’arrêt aux tentatives de sabotage institutionnel de la majorité parlementaire et qu’il revient désormais au peuple souverain de conforter le Président de la République en lui donnant les moyens législatifs pour concrétiser la promesse de transformation systémique du Sénégal ».