Disparition mystérieuse du colonel Daouda Diène à Bargny : La DIC hérite du dossier

La disparition mystérieuse du colonel à la retraite Daouda Diène soulève de nombreuses interrogations. Introuvable depuis le 9 janvier, cette affaire prend une tournure encore plus complexe avec les accusations croisées de ses deux épouses, qui s’accusent mutuellement d’enlèvement et de séquestration, rapporte le journal Libération.



En effet, depuis cette date, bientôt un mois, aucune trace de l’ancien colonel n’a été retrouvée. Face à la gravité de l’affaire, une enquête officielle a été ouverte par le parquet de Rufisque. Au vu des rebondissements, cette histoire semble être un conflit familial entre deux co-épouses. Chacune accuse l’autre d’être impliquée dans la disparition, ce qui rend l’affaire encore plus complexe. Libération indique que la Division des Investigations Criminelles (DIC) est désormais en charge du dossier.



L’enquête de la DIC permettra sans doute d’éclaircir les circonstances de cette disparition et de faire toute la lumière sur le rôle des différentes parties impliquées.