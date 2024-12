Diourbel - Le Dg de l’Aner, Diouma Kobor, en mission d’information regrette la pléthore de lampadaires solaires qui gisent sur les trottoirs

Le Directeur Général de l’Aner était à Diourbel mercredi. Diouma Kobor était venu procéder au lancement de la campagne de sensibilisation autour des énergies renouvelables. « Tout le monde connaît les problèmes causés par les énergies fossiles sur l’environnement, les difficultés d’accès à l’énergie dans nos pays et les coûts assez importants. Le Sénégal fait partie des pays les mieux dotés par le bon Dieu en eau, soleil et biomasse. L’idée de notre action, c’est de sensibiliser tout le pays sur l'importance des énergies renouvelables. Le choix est porté sur Diourbel pour la cérémonie de lancement en raison de ses potentialités énormes en terme de soleil et de biomasse, mais aussi en raison de sa proximité avec Touba qui produit, après le Grand magal, une importante quantité de déchets ».



Le professeur Diouma Kobor profitera de l’occasion pour regretter la destruction massive des lampadaires solaires installés dans presque toutes les communes du pays et invitent les automobilistes à davantage faire preuve de responsabilité lorsqu’ils les heurtent et les font tomber.