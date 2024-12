Dioulacolon (Kolda) : Le budget arrêté à la somme de 340 millions...

Le budget de la commune de Dioulacolon pour l'exercice 2025, qui s'élève à 340 millions, a été voté à l'unanimité par les conseillers municipaux.



Dans cette dynamique, la municipalité a décidé de prioriser la voirie, l'adduction d’eau et l’emploi des jeunes. Mais l'éducation et la santé ne sont pas laissées en rade, rappelle le maire Boubacar Mballo. Cependant, une évaluation du budget précédent a été faite pour montrer les réalisations et les perspectives pour la commune.

Dans la foulée, le maire avance : " je me réjouis du vote du budget dans le calme. D'ailleurs, je salue la maturité politique et responsable des conseillers qui ont compris les enjeux du moment." À celà, il ajoute : "il est important aujourd'hui d'avoir des perspectives innovantes dans le cadre de la création d'emplois pour les jeunes tout en s'ouvrant à la coopération pour plus de possibilités..."