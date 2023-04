Diligence discriminatoire dans les démarches administratives : Les Français d’origine sénégalaise tirent sur les services consulaires

Le collectif des Associations pour la Promotion des Français Originaires du Sénégal comprend (Goumal, Waoundé, Hadoubéré, Verma, Dembancane, Grande, Galade, Mouderi, Diawara, Yelingara, Manael, Tuabou, Bakel, Koungany, Golmy, Bokiladji, Fadiara). Le collectif des Associations pour la Promotion des Français Originaires du Sénégal comprend (Goumal, Waoundé, Hadoubéré, Verma, Dembancane, Grande, Galade, Mouderi, Diawara, Yelingara, Manael, Tuabou, Bakel, Koungany, Golmy, Bokiladji, Fadiara).

Considérant que la France est une et indivisible et fonde l'organisation et le fonctionnement de son état, de sa nation et de son peuple sur la liberté, l'égalité et la fraternité, le collectif des Associations pour la Promotion des Français Originaires du Sénégal a saisi le consul général dans une note qui a été signée par les membres de l’association.Peu importe l'origine, la religion et la couleur des uns et des autres, la France s'interdit toute différence et toute discrimination entre ses filles et fils d'où qu'ils soient. C’est ce qui fait dire à l’association qu’il est anormal que les services chargés de traiter les questions donnent l' impression de réserver un traitement discriminatoire des dossiers portant sur la transcription des actes d'état civil (naissance, mariage, décès, livret de famille) etc...Pour les français d’origine sénégalaise, c’est la croix et la bannière en voulant se faire délivrer sa carte nationale d'identité ou son passeport. Ce qui est susceptible de compromettre l'éducation des enfants et la santé des assurés qui veulent rentrer en France.« Excellence, les délais et les procédures imposés pour une simple transcription dépassent trop souvent les vingt-quatre mois durant lesquels vos services ne répondent meme pas aux demandes de rendez-vous dématérialisées sollicitées par courrier électronique ou postal », ajoutent-ils, se considérant pénalisés dans leurs activités professionnelles et leur vie familiale à cause de la lenteur du traitement de leurs dossiers par les services consulaires injoignables au téléphone.