Diffusion des matches de la coupe du monde : Les câblodiffuseurs en phase avec le CNRA.

Dans le cadre de la diffusion des matches de la coupe du monde qui se déroule actuellement au Qatar, le CNRA a adressé une mise en garde au réseau des câblodiffuseurs. Ces derniers ont accepté la mise en demeure pour respecter leur citoyenneté, et ont accepté d'enlever toutes les chaînes de sport. Mais ils invitent l’État à signer et à renouveler les conventions. Cependant, selon Mamadou Samba Diop, leur porte-parole, "il faut que l’État intervienne avec le nouveau code de la presse et signe les conventions. Depuis deux ans, nous attendons cette signature. On a fait plusieurs réunions et on a tenu plusieurs rencontres avec les autorités, mais on attend toujours.

Aussi, le CNRA doit être plus vigilant car des étrangers sont là et diffusent les matches de la coupe du monde", a-t-il affirmé.