Différend avec leur ambassadeur : Le CN des Marocains recadre le diplomate et s'explique

Entre l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, son Excellence Taleb Berrada et le Conseil national des Marocains au Sénégal, présidé par Sidi Mohamed Farssi, ce n’est pas le grand amour et c’est connu. En toile de fond de cette crise entre les deux entités, la « gestion partisane du fonds social » par l’Ambassadeur, avait accusé le CN des Marocains. L’Ambassadeur avait quant à lui, indiqué que cette association « n’était pas crédible ». Lors de la cérémonie de remise de moutons à certains de leurs compatriotes, le CN des marocains et son Président ont recadré le diplomate et ont tenu aussi à s’expliquer sur leur association.