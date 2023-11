Dieuppeul : cinq dames dont une, en état de grossesse de deux mois, risquent la prison pour racolage public

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre prochain.

Il résulte des éléments de l'enquête que les prévenues Awa M. âgée de 32 ans, coiffeuse de son état condamnée à deux reprises pour les mêmes faits et les quatre autres, ont été toutes interpellées. En effet, les belles-de-nuit sillonnaient les artères du quartier de Dieuppeul à la recherche de clients. Ainsi, les habitants de la zone ont saisi les éléments de la police de Dieuppeul pour dénoncer cette situation. Après plusieurs sommations des limiers, les prostituées ont continué leurs agissements sans vergogne. Par la suite, les policiers ont effectué une descente sur les lieux. C'est ainsi que les susnommées ont été interpellées devant le bar chez Bené puis incriminées pour les faits de racolage public.La nommée Awa F. était en état de grossesse de deux mois.Attraites à la barre du tribunal d'Instance ce jeudi 16 novembre 2023, elles ont toutes contesté les faits, alléguant qu'elles étaient juste sorties du bar "chez Bené" pour boire du café.Invitée à faire son réquisitoire, la représentante du ministère public estime que c'est malheureux de le constater que dans un pays où on parle des femmes de "Nder" et de Aline Sitoê Diatta, il y a des femmes qui s'adonnent à la prostitution. "Peu importe le contexte économique, il y a des métiers dignes. Et c'est pour des questions de sécurité nationale que ce métier est réglementé. Les populations ont peur que des filles sillonnent les quartiers et influencent leurs enfants. Et lors de leurs interpellations, elles disent qu'elles étaient juste sorties pour acheter du café. Ce qui n'est pas vrai. C'est leur choix de vie de choisir le plus vieux métier du monde, mais elles doivent se conformer au règlement", avance le parquet qui requiert un mois de prison ferme contre elles.Me Aboubacry Barro assurant la défense des mises en cause demandera la clémence du tribunal. "Les prévenues disent qu'elles n'avaient pas l'intention de racoler. Elles ont été interpellées depuis le jeudi dernier", a souligné la robe noire qui demande une application extrêmement bienveillante de la loi pénale.