Diamniodio : « Après avoir relevé le défi de la résilience nous devons relever celui de la relance économique ». (Zahra I.Thiam Diop MMESS)

Après le défi de la résilience, le Sénégal doit faire face à la relance économique. Selon Zahra Iyane Thiam Diop, le Ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire, « c’est un engagement et un posture que tout un chacun doit avoir dans ce contexte particulier. Nous devons faire face à une autre lutte qui est économique après la bataille contre la Covid-19 ». Au-delà du Chef de l'Etat Macky Sall, les premiers qui sont sur la ligne de Front c'est le personnel dudit ministère. « C’est un engagement individuel et collectif, auquel nous appelons l’ensemble des compatriotes sénégalais. Après avoir relevé le défi de la résilience, nous devons relever celui de la relance économique », a-t-elle ajouté. Les efforts consentis par les dirigeants depuis les indépendances, le relèvement de plateau sanitaire, la modernisation de l'agriculture, des infrastructures universitaires que tout cela ne soit pas vain, selon toujours le Ministre de la Microfinance et de l'Economie Sociale et Solidaire. C'était lors d'une cérémonie de partage de la lettre sectorielle organisée par le ministère ce 7 août 2020 à la Sphère ministérielle OTD de Diamniadio...