Diamniadio / MMG : Oumar Sarr réunit les acteurs du secteur minier pour actualiser et valider la LPSD actualisée 2021-2025.

Le Ministre des Mines et de la Géologie, M. Oumar Sarr, a présidé ce 29 juillet à la Sphère Ministérielle OTD de Diamniadio, un atelier de validation nationale de la lettre de Politique Sectorielle de développement 2021-2025 dudit ministère.



Créée en 2017, la LPSD du Ministère des Industries et des Mines a été adoptée en tant qu’instrument stratégique pour la période 2017-2023. Sa création a coïncidé avec la mise en place du Ministère des Mines et de la Géologie en 2017. Par ailleurs, la mise en œuvre de la seconde phase du PSE a commencé en 2019 à travers le Plan d’Action prioritaire (PAP 2).



L’objectif est de réorienter la trajectoire initiale du PSE par la promotion du secteur privé national en faveur du développement endogène d’une économie post covid-19 plus résiliente.



Selon le SG du Ministère des Mines et de la Géologie, Ibrahima Guèye, « toutes ses réformes et orientations ont rendu nécessaire l’urgence de la réorientation de la LPSD du MMG… », a-t-il ajouté.



L’objectif général assigné à cet atelier est de partager et de valider le projet de LPSD dudit ministère qui sera actualisé. Le secteur informel des Mines sera aussi pris en charge et même réorganisé. « L’orpaillage constitue un axe prioritaire car elle fait partie des 6 projets prioritaires du PSE, l’encadrement et la promotion des Mines et de l’artisanat. Actuellement le Ministère de l’Economie est en train de nous appuyer pour faire la maturation… On va essayer de minimiser les nuisances environnementales mais surtout assurer la traçabilité des revenus des exploitations, pour que l’État puisse se retrouver du point de la fiscalité… » , a-t-il il annoncé.