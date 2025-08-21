Diamaguène Sicap Mbao : une femme piège son petit ami et le livre à une bande armée

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a interpellé deux individus pour association de malfaiteurs, vol avec violence commis la nuit, en réunion, avec usage de machettes et de moyen de locomotion, ainsi que complicité.



Selon l’enquête, la mise en cause principale, une jeune femme, a tendu un guet-apens à son propre petit ami. Après l’avoir rejoint chez lui, elle a prétexté sortir acheter des cigarettes vers 1h du matin. Quelques instants plus tard, cinq hommes armés de machettes ont fait irruption dans la chambre. La jeune femme les a rapidement rejoints et leur a indiqué où se trouvait l’argent.



La victime a été battue puis dépouillée de 350 000 FCFA en liquide et de trois téléphones portables d’une valeur estimée à 400 000 FCFA.



Tentant de s’enfuir après leur forfait, la bande a été surprise par des voisins. Ces derniers sont parvenus à neutraliser la jeune femme et l’un de ses complices, avant de prévenir la police. La Brigade de Recherche, dépêchée sur place, a saisi deux machettes utilisées lors de l’agression.



Les deux suspects arrêtés ont été placés en garde à vue. L’enquête suit son cours pour retrouver le reste du gang.

