Dialogue sur le système politique : l’opposition participante exprime son « scepticisme » et invite le président à l’application des conclusions

Le groupe de l'opposition ayant pris part au dialogue sur le système politique a rencontré la presse ce mercredi pour partager ses observations sur les conclusions des échanges. "Nous avons voulu exprimer notre attachement aux principes de concertation. La démocratie se nourrit de l’écoute. Nous comprenons que notre pays ne peut en aucun cas gagner dans l'unanimité pacifique, le refus du pluralisme ou la crainte irraisonnée des voix discordantes", a déclaré Samba Sy, porte-parole du jour. Il a ajouté : "En décidant de participer au Dialogue national, nous avons voulu exprimer, sans ambiguïté, notre attachement aux principes de concentration, qui constituent l'un des piliers fondamentaux de la démocratie. En effet, la démocratie ne fonctionne pas uniquement sur la base des décisions de la majorité."



Réforme du processus électoral : un enjeu majeur

Concernant la Commission Processus électoral, la question essentielle pour l’opposition portait sur la modification du mode de scrutin aux élections législatives et territoriales. Selon elle, les autres points avaient déjà été débattus lors de dialogues antérieurs, avec des accords qui ne nécessitaient, pour la plupart, que des études complémentaires pour leur faisabilité.



L’opposition a estimé qu’il était temps de modifier le mode d’élection des députés et autres élus territoriaux afin que la composition de l’Assemblée nationale et celle des collectivités territoriales corresponde davantage au vote des citoyens.



Elle s'interroge : "Comment, en effet, peut-on avoir 54% des voix aux élections législatives et obtenir plus de 80% des députés ? Comment comprendre qu’un groupe parlementaire puisse s’octroyer des postes indus dans les bureaux et les commissions, alors que la loi est précise sur ce point ? Comment peut-on perdre d’une voix une collectivité territoriale aux élections municipales ou départementales et se retrouver sans aucun membre de bureau ni diriger une commission ?" L'opposition estime que le moment est venu de procéder à un bilan clair des organes de gestion des élections et de faire progresser la démocratie.



Démocratie, libertés et droits humains : vers une rationalisation des partis

Pour ce qui est de la commission Démocratie, libertés et droits humains, l’opposition présente au dialogue considère que l’accord de principe sur la rationalisation des partis avait déjà été acquis lors de dialogues antérieurs. Elle insiste sur la nécessité d'élaborer une loi générale, conforme à la Constitution, qui préciserait les conditions de création d’un parti ou d’une coalition, ainsi que les droits et les devoirs des partis, ceux de l’opposition en particulier, tant au niveau national que territorial.



Dans sa déclaration, l’opposition est convaincue que la question du financement des partis politiques et des campagnes électorales, avec des financements plafonnés et partiellement ou totalement remboursés en fonction de certains critères, doit être revue. "Cette loi traiterait aussi du chef de l’opposition relativement à ses droits et devoirs. Cette loi générale qui doit être discutée avant d’être écrite, est acceptée dans son principe par les parties prenantes au Dialogue sauf pour ce qui est du statut du chef de l’opposition", rappelle-t-elle.



Appel à l'application des points de consensus

C'est pourquoi Mamadou Diagne Fafa, Oumar Sarr, Zahra Iyane Thiam et leurs collègues invitent le Président de la République, qu’ils comptent saisir prochainement par voie épistolaire sur cette problématique et sur d’autres, "à se conformer à son engagement de mettre en œuvre uniquement les points de consensus." L’opposition estime que "toute prise de décision unilatérale serait contraire à l’esprit de nos récentes assises et équivaudrait, pour elle, à la caducité de toutes les conclusions du dialogue national sur le système politique."