Dhub de la DER/FJ : Dakar capitale de la promotion des Startups africaines, le programme ASIP en appoint.

Fruit d'une étroite collaboration entre Startupbootcamp Afritech et Telecel, l'évènement écosystème "From Zero to Hero : The scale up journey", s'est tenu entre le jeudi 30 novembre et le vendredi 01 octobre, avec pour objectif de contribuer à l'encadrement et à la promotion de startups africaines.



Un processus entamé il y a neuf mois et dont l'issue a été ce rendez-vous qui aura mobilisé une délégation d'au moins 11 startups panafricaines en phase de croissance et de passage à l'échelle, dans le cadre du programme Africa Startup Initiative Program (ASIP) géré par StartupBootcamp, accélérateur international de référence basé en Afrique du Sud.



Sous la présence effective de Pape Amadou Sarr, le ministre délégué à la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), d'un parterre d'experts, d'entrepreneurs et autres acteurs de cet écosystème en permanente mutation, diverses thématiques ont été soulevées à travers trois panels (entrepreneurs, investisseurs et bâtisseurs d'écosystème) pour favoriser le partage d'expérience et de connaissances, mais aussi les opportunités de networking comme l'a souligné Sophie Diallo, la Coordinatrice réseau des Dhub de la DER/FJ.