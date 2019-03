Développement et production agricole en Afrique : Les plateformes d’innovation érigées en catalyseur

Les Technologies pour la transformation agricole en Afrique (TAAT) mises en orbite par la Banque africaine de développement, imposent à tous les acteurs du domaine à s’approprier ces stratégies innovantes. Un projet ambitieux à hauteur de 200 millions de dollars qui vise à améliorer la productivité agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre d’ici 2022.



C’est dans ce contexte que le Forum pour la recherche agricole en Afrique (Fara) tient du 25 au 27 mars un atelier de formation destiné à renforcer la capacité des 84 facilitateurs locaux participants venus des pays de la sous-région. Pour l’heure, 30 pays de la sous-région ont exprimé leur volonté d’adhésion à ce projet d’un coût global d’un milliard de dollars pour la mise en œuvre de la diffusion de technologies du TAAT.



Selon la représentante du Coraf, en plus de renforcer la chaine de valeur du secteur agricole, ce programme va aussi permettre de développer l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes à l’échelle continentale.